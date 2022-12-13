В Акапулько енот свалился с потолка, сорвав заседание горсовета

Зверь прервал заседание мэрии по распределению бюджета.

На заседание городского совета в мексиканском городе Акапулько пробралось дикое животное и напугало чиновников. В социальных сетях появился видеоролик с мероприятия, на котором енот падает с потолка на собравшихся в помещении. Животное удалось повредить потолочную панель. Кадры были получены с камеры видеонаблюдения. Они показали, что испуганный зверь начал бегать вокруг стола. В этот момент многие чиновники приняли решение забраться на стулья, а остальные лишь посмеялись над произошедшем. Камера зафиксировала и второго пушистого гостя, который остался сидеть на краю потолочной панели. Суматоха в здании продолжалась до того момента, пока дикий зверь не выбежал за дверь. После этого чиновники продолжили прерванное заседание, на котором рассматривался бюджет на январь и февраль 2023 года. Напомним, что мэрия Акапулько расположена внутри парка Папагайо, в окрестностях которого бродит много енотов. Как именно животные смогли проникнуть внутрь здания пока что неясно.

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Фото и видео: Telegram / ТелеДНО