Большую тростниковую жабу назвали Жабзиллой.

В Австралии обнаружили крупнейшую в мире жабу. Об этом рассказали сотрудники местного Департамента окружающей среды. Специалисты пояснили, что в северной части штата Квинсленд найдена большая тростниковая жаба. Амфибию удалось обнаружить в тот момент, когда рабочие расчищали тропу на территории национального парка Конуэй.

Перед нами на дороге ползла змея, <…> поэтому мы остановились, чтобы пропустить ее, и вышли из машины, а прямо рядом с нами была эта огромная тростниковая жаба. Кайли Грей, смотрительница нацпарка

Эксперты пояснили, что особь выглядела как "футбольный мяч с ногами". В длину животное достигало четверти метра, а весило порядка 2,7 килограмма. Сейчас новая жительница парка получила имя Toadzilla (Жабзилла).

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости