Животные выходят за едой раз в неделю.

В Московском зоопарке уснули еноты. Об этом посетителям рассказали представители пресс-службы столичного зооасада. Специалисты объяснили, что зимней спячке поспособствовали низкие температуры на улице, а также погода, которая в дикой среде затрудняет сбор пропитания зверям. Светлана Акулова заметила, что на территории енотов находятся два раздельных домика, чтобы у животных была возможность разойтись по углам. В период сна енотов можно будет увидеть на улице, так как этот режим для них больше походит на "энергосбережение". Для вида не характерны значительные и драматические изменения метаболизма, как для тушканчиков или ежей.

Наши еноты сейчас живут вшестером. Моисей, Шоня, Аким, Скалли, Груша и Тити предпочитают спать одной дружной пушистой кучей. Светлана Акулова, генеральный директор "Московского зоопарка"

В зоопарке пояснили, что в осенний сезон еноты смогли наесться благодаря специальной диете. Теперь их кормят раз в неделю. Рацион животных состоит из перепелок, орехов и креветок – хорошо насыщающий корм, богатый белком и жирами.

Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов на Новый год.

Фото и видео: Вконтакте / Московский зоопарк / Moscow zoo