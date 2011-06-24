Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов на Новый год

Светлана Акулова призвала отказаться от подарков в виде живых существ.

В Московском зоопарке считают, что дарить живого кролика на Новый год не стоит. Соответствующее заявление в собственном Telegram-аккаунте сделала генеральный директор столичного учреждения Светлана Акулова. Она пояснила, что из-за неправильного ухода животное испытает сильнейший стресс, станет болеть или может погибнуть.

Если вы хотите порадовать своих близких живым символом наступающего года, помните, что это - большая ответственность. Зачастую люди не знают, что потом делать с таким "подарком" и как за ним ухаживать. Светлана Акулова, глава Московского зоопарка

Она пояснила, что человек должен самостоятельно решиться на приобретение домашнего питомца, тщательно взвесив при этом все свои силы и возможности по уходу за зверем.

Петербуржцам ответили, как будет работать Ленинградский зоопарк в новогодние праздники.

Фото и видео: Telegram / Светлана Акулова