Петербуржцам ответили, как будет работать Ленинградский зоопарк в новогодние праздники

У зоопарка будет стандартный режим работы.

Ленинградский зоопарк будет работать с 31 декабря по 11 января в стандартном режиме. Об этом сообщили сотрудники зоопарка в своих социальных сетях.

С 31 декабря по 11 января Ленинградский зоопарк работает ежедневно – с 10:00 до 17:00. Кассы закрываются на час раньше. Детская контактная площадка с козами будет работать ежедневно с 10:00 до 15:45. Перерыв: с 13:00 до 14:00



Круг катания не будет работать 1 января. В остальные дни – каждый день с 11:30 до 16:30.

Ранее в Ленинградском зоопарке альпаке Гренке исполнилось 5 лет.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк