В Ленинградском зоопарке альпаке Гренке исполнилось 5 лет

Гренка – старшая из трёх дочерей Сушки.

У альпаки Гренки из Ленинградского зоопарка сегодня первый небольшой юбилей, ей исполнилось 5 лет. Об этом сообщили в пресс-служба зоопарка.

Родилась пушистая питомица 12 декабря 2017 года в нашем зоопарке у самца Кекса и самки Сушки. От родителей Гренка унаследовала яркий, каштаново-рыжий окрас и мягкий характер. сотрудники зоопарка

Гренка – старшая из трёх дочерей Сушки. Младшие сестрёнки Шарлотка и Ватрушка содержатся в вольере с мамой, а Гренка живёт в соседнем от них вольере вместе с самцом Брецелем. Кипер, который ухаживает за семейством альпак, рассказал, что Гренка очень любит прогулки, прыжки через ограждения, игры с сестрой Шарлоткой и сладкую морковку.

Ранее песец Ванечка из Ленинградского зоопарка показал роскошную зимнюю шубку.

Фото: Ленинградский зоопарк