  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:51
221
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песец Ванечка из Ленинградского зоопарка показал роскошную зимнюю шубку

0 0

Понаблюдать за прогулкой песца Вани лично, но с уважительного расстояния можно каждые выходные в 14:00 возле вольера с выдрами.

Песец Ванечка из Ленинградского зоопарка показал роскошную зимнюю шубку. Видео опубликовали в социальных сетях петербургского зоопарка. 

Ваш любимый обаятельный хищник Ваня уже отрастил зимнюю шёрстку, которая так красиво смотрится на снегу.

сотрудники Ленинградского зоопарка

Пушистый хищник во время прогулок регулярно совершает "раскопки": своим носом и лапками Ванечка роет тоннели и ямки в земле и в снегу. Сейчас для его зимних игр сугробы ещё не так велики, но даже такому снегу зверёк очень рад.

Понаблюдать за прогулкой песца Вани лично, но с уважительного расстояния можно каждые выходные в 14:00 возле вольера с выдрами.

Ранее в Ленинградском зоопарке выбрали имя для маленького ленивца.

Видео: Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, песец
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии