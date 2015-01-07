Понаблюдать за прогулкой песца Вани лично, но с уважительного расстояния можно каждые выходные в 14:00 возле вольера с выдрами.

Песец Ванечка из Ленинградского зоопарка показал роскошную зимнюю шубку. Видео опубликовали в социальных сетях петербургского зоопарка.

Ваш любимый обаятельный хищник Ваня уже отрастил зимнюю шёрстку, которая так красиво смотрится на снегу. сотрудники Ленинградского зоопарка

Пушистый хищник во время прогулок регулярно совершает "раскопки": своим носом и лапками Ванечка роет тоннели и ямки в земле и в снегу. Сейчас для его зимних игр сугробы ещё не так велики, но даже такому снегу зверёк очень рад.

Понаблюдать за прогулкой песца Вани лично, но с уважительного расстояния можно каждые выходные в 14:00 возле вольера с выдрами.

Ранее в Ленинградском зоопарке выбрали имя для маленького ленивца.

Видео: Ленинградский зоопарк