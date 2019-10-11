Следствие просит помощи в установлении личности серийного душителя пенсионерок

На счету серийного убийцы не менее 30 жертв. За достоверную информацию и реальную помощь в установлении личности обещается вознаграждение в сумме 3 миллионов рублей.

Следователи ищут серийного убийцу пенсионерок, на счету которого не менее 30 убийств.

В производстве следственных органов СК РФ находится дело об убийствах престарелых женщин в Татарстане, в Приволжском и Уральском федеральных округах. Убийства совершались в 2011-2012 годах. Жертвами серийного убийцы стали пожилые женщины из "хрущевок" в возрасте от 75 до 90 лет. Мужчина представлялся пожилым женщинам или сотрудником ТСЖ или соцслужб, заходил в квартиры и душил, например, поясами от халатов. Считается, что ограбления женщин не было приоритетным для убийцы.

В настоящее время эти тяжкие преступления остаются нераскрытыми. Тем не менее, сотрудниками Следственного комитета и уголовного розыска полиции проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление подозреваемого. В ходе следствия назначались судебные молекулярно-генетические экспертизы, которые помогли установить, что все эти убийства в Татарстане, Екатеринбурге и других регионах страны совершал один и тот же человек.

Установлены основные черты и психологический портрет подозреваемого серийного убийцы.

Следственные органы обратились к СМИ и общественности, чтоб донести до населения призыв о помощи в установлении местонахождения опасного преступника. За достоверную информацию обещана награда в 3 миллиона рублей.

Центральный аппарат МВД России гарантирует тем, кто окажет реальную помощь в установлении личности подозреваемого злоумышленника, сумму, равную 3 000 000 (трём миллионам) рублей. СУ СК РФ по Свердловской области

Телефоны:

в Екатеринбурге: 8(343)297-71-85 (руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по Свердловской области), или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области - 8(343)358-71-61.

Фото и видео: СУ СК РФ по Свердловской области