Иностранные делегации покинули зал в Женеве во время речи Лаврова

За дверями бойкот приветствовали аплодисментами.

Ряд иностранных делегаций покинули зал в Женеве во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает AFP.

Речь главы ведомства была записана заранее для конференции по разоружению. Когда началась трансляция, многие дипломаты покинули зал в знак протеста. За дверями бойкот приветствовали аплодисментами.

Среди тех, кто остался слушать речь Лаврова, были представители Венесуэлы, Алжира, Сирии, Туниса и Йемена.

Ранее мы сообщали, что Европарламент будет добиваться международного расследования событий на Украине.

Фото: kremlin.ru