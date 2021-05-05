Иностранные делегации покинули зал в Женеве во время речи Лаврова

Ряд иностранных делегаций покинули зал в Женеве во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает AFP.
Речь главы ведомства была записана заранее для конференции по разоружению. Когда началась трансляция, многие дипломаты покинули зал в знак протеста. За дверями бойкот приветствовали аплодисментами.
Среди тех, кто остался слушать речь Лаврова, были представители Венесуэлы, Алжира, Сирии, Туниса и Йемена.
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Фото: kremlin.ru
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