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Европарламент будет добиваться международного расследования событий на Украине
Сегодня, 14:52
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Европарламент будет добиваться международного расследования событий на Украине

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Глава ведомства заявила, что "осуждает военную агрессию России против Украины".

Европарламент будет добиваться международного расследования событий на Украине. Об этом сообщила глава ведомства Роберта Метсола в рамках выступления на внеочередной пленарной сессии.

Метсола заявила, что Европарламент "осуждает военную агрессию России против Украины". Она также выразила солидарность со всеми пострадавшим и сочувствие всем погибшим в результате конфликта двух стран.

Мы поддержим юрисдикцию Международного уголовного суда и расследование военных преступлений на Украине.

Роберта Метсола, глава Европарламента

Ранее мы сообщали, что заявка на членство Украины в ЕС принята.

Фото: pixabay.com

Теги: европарламент, расследование, роберта метсола, россия, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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