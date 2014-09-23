Европарламент будет добиваться международного расследования событий на Украине. Об этом сообщила глава ведомства Роберта Метсола в рамках выступления на внеочередной пленарной сессии.
Метсола заявила, что Европарламент "осуждает военную агрессию России против Украины". Она также выразила солидарность со всеми пострадавшим и сочувствие всем погибшим в результате конфликта двух стран.
Мы поддержим юрисдикцию Международного уголовного суда и расследование военных преступлений на Украине.
Роберта Метсола, глава Европарламента
Ранее мы сообщали, что заявка на членство Украины в ЕС принята.
Фото: pixabay.com
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