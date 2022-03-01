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Заявка на членство Украины в ЕС принята

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Президент Украины планирует выступить с видеообращением к европейским депутатам.

Заявка на членство Украины в Евросоюзе по ускоренной процедуре принята. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Twitter-аккаунте.

Ранее, 28 февраля, стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский подал заявку на вступление в Евросоюз. Ее копии были направлены главам Еврокомиссии, Европарламента и Европейского совета.

Вчера Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. Заявка принята и зарегистрирована.

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

Также Ермак добавил, что Зеленский планирует выступить с видеообращением к европейским депутатам.

Ранее Лукашенко призвал Украину перестать слушать, что "подкидывают" Запад и США.

Фото: pixabay.com

Теги: андрей ермак, евросоюз, заявка, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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