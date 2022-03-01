Глава Белоруссии рассказал, что конец спецоперации зависит от Киева.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину перестать слушать, что "подкидывают" Запад и США. Такое заявление глава республики сделал во время заседания, которое прошло в Минске. Фрагмент с мероприятия размещен в Telegram-канале "Пул Первого". По мнению политика, прекращение специальной военной операции Москвы зависит от действий Киева.

Должен отметить высочайший профессионализм россиян и украинцев на этих переговорах. Вот это вселяет определенную уверенность, что эти переговоры могут закончиться прекращением войны. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что на территории Гомельской области накануне состоялись переговоры делегаций РФ и Украины. Стороны договорились продолжить общение еще через пару дней на белорусско-польской границе.

Лукашенко оценил по достоинству работу украинских и российских делегаций на переговорах в Гомеле.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого