Лукашенко оценил по достоинству работу украинских и российских делегаций на переговорах в Гомеле

По его мнению, они сделали больше, чем было возможно. Переговоры длились пять часов. Им удалось прийти к определенным компромиссам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первый этап переговоров между Россией и Украиной внушает "осторожный оптимизм". По его оценке, российской и украинской делегациям удалось "блестяще" выполнить свою работу. Об этом Лукашенко сказал во вторник на заседании Совета безопасности страны.

Глава республики назвал переговорщиков "молодцами" и "красавцами". По его мнению, они сделали больше, чем было возможно. Переговоры длились пять часов. Им удалось прийти к определенным компромиссам. Также Лукашенко упомянул, что организация этих переговоров стала "целым триллером" для белорусской стороны.

Напомним, что в понедельник, 28 февраля, российская и украинская делегации встретились на территории Белоруссии, в Гомельской области. Как рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский, Россия готова была вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей.

Ранее мы сообщили, что средства ПВО Белоруссии приведены в боевую готовность.

Фото: Telegram / Пул Первого