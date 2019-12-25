Лукашенко: средства ПВО Белоруссии приведены в боевую готовность

По словам Лукашенко, часть сил и средств белорусской армии сконцентрированы на южном направлении рядом с границей с Украиной. Военные отправились туда, чтобы защищать государственную границу от Бреста до Мозыря.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что средства ПВО приведены в боевую готовность. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности страны. Его словам приводит агентство БелТА.

Глава республики напомнил, что белорусские военные не участвуют в боевых действиях на Украине. Средства ПВО необходимы для того, чтобы не допустить удара в спину со стороны вооруженных сил России.

Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам Лукашенко, часть сил и средств белорусской армии сконцентрированы на южном направлении рядом с границей с Украиной. Военные отправились туда, чтобы защищать государственную границу от Бреста до Мозыря. Кроме того, белорусские власти не допустят проникновения радикалов и оружия с территории Украины.

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Фото: Telegram / Пул Первого