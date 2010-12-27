Мем с Агутиным американцы назвали символом трагедии

Один из американских пользователей сделал к снимку подпись: "Когда мир услышал трагические новости".

Популярный в России мем, где Леонид Агутин жмет на красную кнопку в шоу "Голос", дошел и до иностранных жителей. Только они интерпретировали еще несколько иначе. Об этом стало известно из публикации на популярном в США портале Reddit.

Один из пользователей ресурса выложил снимок, добавив к нему букву F и надпись: "Когда мир услышал трагические новости". Но в это же время англичане расценивают символ F как выражение сочувствия, иногда ироничного характера.

В России мем с Агутиным стал популярен еще в 2017 году.

Ранее стало известно, что новым членом жюри шоу "Голос" будет Сергей Шнуров.

Фото: Reddit