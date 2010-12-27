Сергей Шнуров стал наставником шоу "Голос"

Также в жюри: Константин Меладзе, Ани Лорак и Баста.

Для нового сезона шоу "Голос" выбрали наставников. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Ими стали: Сергей Шнуров, Константин Меладзе, Ани Лорак и Баста.

Каждый из приглашенных звезд являются на сегодняшний день "самыми яркими и востребованными каждая в своем амплуа". Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ телеканала

Так как каждый из выбранных артистов представляет разное музыкальное направлние, то и в команды попадут очень разноплановые исполнители. Кстати, членов жюри выбирали сами зрители. Первое место в топе занял Константин Меладзе.

В прошлом сезоне кресла наставников занимали: Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан.

Ранее стало известно,что Лещенко станет наставником "Голос 60+".

Фото: Instagram / shnurovs





