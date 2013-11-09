Лещенко станет наставником "Голос 60+"

В сентября стартует проект для вокалистов, родившихся не позднее 1958 года.

Совсем скоро на телеэкране стартует вокальный проект для участников старшего возраста. Об этом сообщают российские СМИ.

В шоу "Голос 60+" определился четвертый наставник. Им стал народный артист РСФСР.

В студии установлены кресла наставников, на одном из них - имя Льва Лещенко. собеседник ТАСС

Ранее в роли наставников выбрали певцов Леонида Агутина, Пелагею и Валерия Меладзе. Музыкальное шоу "Голос 60+" в этот раз будет проходить облегченном формате и состоять всего из 4 этапов. Премьера запланирована на сентябрь.

Ранее мы публиковали видео, где 11-летний россиянин покорил сердца жюри британского "Голоса".

Фото: Радио "МАРИЯ FM" - Радио Нашего Города!/ ВК