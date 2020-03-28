Винокур рассказал о состоянии Лещенко

До этого у народного артиста диагностировали двухстороннюю пневмонию.

Российский артист Владимир Винокур рассказал о состоянии своего друга — народного артиста России Льва Лещенко, которому накануне поставили диагноз коронавирус. Он лежит в больнице в Коммунарке.

По словам Винокура, сейчас состояние здоровья певца улучшилось.

Всё нормально, вернули его к супруге Ирине в палату, они вместе. Идёт на поправку, - сказал Винокур.

Винокур добавил, что ждёт, когда Льва Лещенко выпишут из больницы.

До этого у народного артиста диагностировали двухстороннюю пневмонию.

Ранее Борис Акунин рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом.

Видео: YouTube / DginiSG, В гостях у Гордона, Лев Лещенко Неофициальный сайт