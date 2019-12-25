Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса

Друг артиста Владимир Винокур сказал, что выписку из больницы они отметят по скайпу.

Народного артиста России Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке после лечения от коронавируса. Об этом агентству "РИА Новости" сообщил друг певца Владимир Винокур.

Выписался, едет, - подчеркнул юморист.

И добавил, что выписку из больницы они отметят по скайпу.

Сам Лещенко в разговоре с РБК добавил, что до последнего не брал трубки и не хотел никому рассказывать о своём состоянии, так как "было очень много непонятного".

Лещенко вместе с супругой госпитализировали с двусторонней пневмонией в больницу в Коммунарке 24 марта. Позже у него подтвердился коронавирус.

Ранее Винокур рассказал о состоянии Лещенко.