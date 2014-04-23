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Вчера, 22:54
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Иностранцы назвали звук двигателей Су-57 "предвестником смерти"

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Журналисты предположили, что Су-57 были сняты во время репетиции парада Победы в Москве.

Видео полета российских истребителей Су-57 заинтересовало американских пользователей. Первым на ролик обратил внимание журналист The Aviationist Дэвид Сенсиотти.

Сенсиотти сравнил издаваемый Су-57 звук со сказочным криком. Американский же журналист Кайл Мизоками сравнил это со звучанием инопланетных кораблей. Также он предположил, что Су-57 были сняты во время репетиции парада Победы в Москве.

В соцсетях иностранцы восхитились звуком, издаваемым российскими боевыми машинами. Они назвали его "ужасающим криком", и "звуком, предвещающим конец света". Некоторые сравнили звук двигателей Су-57 с воплем банши. В ирландской мифологии это предвестник скорой смерти для тех, кто его услышал.

Ранее источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник".

Видео: YouTube/ AltTimofey

Теги: самолеты, су-57
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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