Из Университета путей сообщения могут отчислить нарушивших самоизоляцию иностранцев

Инфицированные коронавирусом студенты скрыли факт заражения от руководства вуза.

Несколько студентов из Узбекистана могут лишиться возможности учиться в петербургском Университета путей сообщения из-за нарушенной самоизоляции. Как сообщили в администрации вуза, несколько инфицированных аспирантов и бакалавров скрыли факт заражения от руководства университета.

Известно, что студенты самостоятельно проходили тест на коронавирус, поэтому поместить учащихся на изоляцию получилось с опозданием. Кроме того, в объявленный ранее период карантина те же студенты многократно нарушали режим проживания в общежитии.

Ситуация с грубейшими нарушениями санитарно-эпидемиологических требований рядом обучающихся из Республики Узбекистан, подвергающих опасности студентов и сотрудников вуза, была рассмотрена на заседании Оперативного штаба университета. администрация ПГУПС

Нарушителей могут привлечь к дисциплинарной ответственности вплоть до отчисления из вуза, заявили в университете, где уже направили соответствующее ходатайство ректору.

Ранее мы сообщали, что общежитие Политеха закрыли на карантин.

Фото: ПГУПС Императора Александра I / "ВКонтакте"