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Из Университета путей сообщения могут отчислить нарушивших самоизоляцию иностранцев
Сегодня, 17:40
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himif

Из Университета путей сообщения могут отчислить нарушивших самоизоляцию иностранцев

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Инфицированные коронавирусом студенты скрыли факт заражения от руководства вуза.

Несколько студентов из Узбекистана могут лишиться возможности учиться в петербургском Университета путей сообщения из-за нарушенной самоизоляции. Как сообщили в администрации вуза, несколько инфицированных аспирантов и бакалавров скрыли факт заражения от руководства университета.

Известно, что студенты самостоятельно проходили тест на коронавирус, поэтому поместить учащихся на изоляцию получилось с опозданием. Кроме того, в объявленный ранее период карантина те же студенты многократно нарушали режим проживания в общежитии. 

Ситуация с грубейшими нарушениями санитарно-эпидемиологических требований рядом обучающихся из Республики Узбекистан, подвергающих опасности студентов и сотрудников вуза, была рассмотрена на заседании Оперативного штаба университета.

администрация ПГУПС

Нарушителей могут привлечь к дисциплинарной ответственности вплоть до отчисления из вуза, заявили в университете, где уже направили соответствующее ходатайство ректору.

Ранее мы сообщали, что общежитие Политеха закрыли на карантин.

Фото: ПГУПС Императора Александра I / "ВКонтакте"

Теги: коронавирус, самоизоляция, спб пгупс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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