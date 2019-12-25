Общежитие Политеха закрыли на карантин

В общежитии остались иностранные студенты. Карантин продлится до 4 июня.

Во вторник, 26 мая, стало известно, что общежитие №13 Политехнического университета Санкт-Петербурга, в котором остались только иностранные студенты, закрыли на карантин с 22 мая. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Руководством Политехнического университета принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Если новых случаев заболевания выявлено не будет, корпус будет закрыт до 04 июня. Если да, то обсервация продлится еще на 14 дней с момента выявления каждого заболевшего. Студенты с симптомами заболевания будут выселяться в отдельное изолированное помещение в другом корпусе пояснило руководство.

Уточним, что общежитие находится на Гражданском проспекте, 30. Также уточняется, что посольства стран, из которых прибыли студенты, уведомлены о карантине.

За студентами наблюдают врачи, все необходимое могут доставить волонтеры. Также ректор вуза предписал начислить материальную помощь в размере 4 тысячи рублей.

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Фото: Piter.TV