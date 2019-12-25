При этом абитуриенты подают документы дистанционно.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что Политех предлагает абитуриентам более 5 тысяч бюджетных мест. О этом сообщает пресс-служба вуза.

При этом абитуриенты подают документы дистанционно. Такие меры введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. В вузе отметили, что оригиналы документов можно будет принести в течение первого года обучения.

Отмечается, что по ряду направлений увеличен набор абитуриентов.

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