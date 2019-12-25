Иностранцам запретили владеть землей в Крыму и Севастополе

Требования вступят в силу с 20 марта.

Иностранным гражданам запретили владеть землей в Крыму и Севастополе. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Новые требования вступают в силу с 20 марта. Владельцами земельных участков в регионе также не смогут быть лица без гражданства и иностранные юридические лица.

Напомним, что в марте прошлого года Кремль признал большинство крымских районов приграничными территориями, на которых иностранцы не могут владеть землей. Ограничение наложены на 19 муниципальных образований (в общей сложности в Крыму их 25). В перечень попали Евпатория, Керчь, Ялта, Судак и другие места. Также запрет распространяется на 12 МО Севастополя.

В Росреестре журналистам "РБК" уточнили, что запрет на владение иностранцами землей в приграничных и иных районах России прописан в Земельном кодексе.

Путин призвал увеличить число туристов в Крыму до 10 млн человек ежегодно.

Фото: Pixabay.com