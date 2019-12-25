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В бундестаге прокомментировали призыв Киева к Берлину помочь "вернуть" Крым
Сегодня, 11:02
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matveyvn

В бундестаге прокомментировали призыв Киева к Берлину помочь "вернуть" Крым

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Депутат заявил, что оценки вопросы Крыма в данном контексте вызывают недоумение.

В бундестаге прокомментировали призыв Киева к Берлину помочь "вернуть" Крым. С заявлением выступил депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт, член партии "Альтернатива для Германии". Об этом пишет "РИА Новости".

Он заявил, что оценки вопросы Крыма в данном контексте вызывают недоумение.

Маразм крепчает. Больше и добавить нечего.

Вальдемар Гердт, член партии "Альтернатива для Германии"

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал возвращение Крыма моральным долгом Германии. Заявление он сделал в статье для издания Berliner Zeitung. По мнению дипломата, Германия обязана вернуть Крым в состав Украины в качестве долга за оккупацию во время Великой Отечественной войны. Мельник заявил, что на совести Берлина лежит смерть миллионов украинцев — во время боев за Крым и последующие этнические чистки на полуострове.

Теги: альтернатива для германии, бундестаг, крым
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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