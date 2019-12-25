Иномарку за 10,4 млн рублей угнали у находящегося в командировке петербуржца

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Невском районе Петербурга у мужчины украли дорогостоящую иномарку, пока он находился в командировке. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, в период с 17:00 12 сентября до 15:00 13 сентября от дома № 5 по улице Дыбенко угнали Genesis GV80 чёрного цвета 2021 года выпуска, принадлежащего 51-летнему петербуржцу, который был в командировке в Москве. Сумма причинённого ущерба составляет 10,37 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV