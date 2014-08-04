У муниципального депутата отобрали машину из-за чужого долга

Кредит на машину, который взял прошлый владелец, был не погашен.

У муниципального депутата из Петербурга отобрали машину, которую он у купил у частного лица. На продавце висел долг перед микрофинансовой организацией, а ответственность за это пришлось понести депутату, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Бывший владелец авто взял кредит на покупку "Фольксвагена", но не рассчитался с микрофинансовой организацией. Исполнение обязательств по договору было обеспечено залогом транспортного средства. В итоге в 2020 году организация внесла запись о залоге в реестр уведомлений о залоге движимого имущества. Предприимчивый владелец продал машину, и долг перешел на мундепа по договору купли-продажи.

Выборгский районный суд указал на то, что новый владелец не проверил, есть ли на иномарке обременения. Информация есть в открытом доступе. Мундеп отказался исполнять решение суда, но машину все-таки забрали. Ее увезли на эвакуаторе на спецстоянку. Теперь автомобиль будут продавать на торгах для исполнения решения суда.

Ранее Piter.tv рассказал о том, что у петербуржца арестовали BMW X5 из-за 223 штрафов за превышение скорости.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу