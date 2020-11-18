У петербуржца арестовали BMW X5 из-за 223 штрафов за превышение скорости

Мужчина нарушал ПДД почти каждый день.

Злостный неплательщик штрафов ГИБДД лишился своего "BMW X5". За полгода мужчина накопил 223 административных штрафа, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Водитель задолжал 209 тысяч рублей. Он нарушил скоростной режим почти каждый день, при этом не оплачивал штрафы. Судебные приставы арестовали внедорожник, который был припаркован около места работы мужчины. С помощью эвакуатора машину доставили на спецстоянку.

Вместе с исполнительским сбором сумма достигла 456 тысяч рублей. После того, как мужчину пригласили к начальнику районного отделения судебных приставов, он оплатил штрафы.

Фото: УФССП по Петербургу