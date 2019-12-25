В Петербурге полиция пресекла деятельность группы автомошенников

Зацепкой для раскрытия дела стало обращение чиновника из Сестрорецка.

Полицейские ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пресекли деятельность автомошенников. По версии оперативников, они оказывали услуги по легализации "проблемных" автомобилей, сообщила пресс-служба ведомства.

26 марта в полицию Курортного района обратился один из руководителей местной администрации. Кто-то угнал его "БМВ X5" в Сестрорецке. Машина была куплена в кредит, мужчина еще полностью не расплатился за нее. Ущерб составил более 3 млн рублей, 2,5 млн из которых - средства банка, который дал кредит. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Как оказалось позже, по факту иномарку угнали с согласия хозяина, а автомобиль был "перебит" под идентификационные данные разбитой машины и продан жителю Москвы. Бывший владелец "БМВ", новый владелец, а также еще два человека были задержаны.

Во время обысков помимо "БВМ" в отстойнике были обнаружены и другие машины, например, "Мерседес Бенц S350D", "Шевроле Корвет", "Ауди Q7". У всех авто были признаки изменения номерных агрегатов. На машины подготовили "липовые" документы, обычно со сгоревших или разбитых автомобилей. Сыщики также нашли устройства подавления GSM-сигнала, 12 комплектов государственных номерных знаков.

Позже стало понятно, что для машин было организовано якобы похищение, чтобы получить страховые выплаты, а потом повторно продать машину другому лицу. Клиентами стали владельцы обремененных автомобилей, которые из-за долгов или по другим причинам не могут свободно ими распоряжаться.

Уголовное дело о краже было прекращено. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования.

Чиновника и еще одного мужчину задержали в качестве подозреваемых. Первого заключили под стражу, а второй находится под домашним арестом. Остальные двое фигурантов пока проходят в качестве свидетелей.

Фото: Piter.tv