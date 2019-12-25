Иномарка врезалась в дерево под Кингисеппом

Вечером под Кингисеппом произошло ДТП, есть пострадавшие. Подробности рассказала пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.
Инцидент произошел в 17:40 на 1-м км трассы Вистино-Пахомовка. По неустановленным на данный момент причинам "Рено" врезался в дерево. За рулем находился молодой человек 1998-го года рождения. Водитель и 17-летняя пассажирка пострадали и доставлены в больницу Кингисеппа.
Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель "угнанного" авто на Туристской сел в чужую машину добровольно.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области
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