Водитель "угнанного" авто на Туристской сел в чужую машину добровольно

Двух мужчин доставили в отдел полиции.

В понедельник, 30 марта, в полицию поступило сообщение о похищении мужчины с Туристской улицы. Оказалось, что он сел в машины неизвестных добровольно. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Предполагалось, что петербуржца насильно посадили в "Ленд Ровер", а также угнали его автомобиль, однако информация не подтвердилась. Правоохранителям удалось установить владельца иномарки. И он, и "похищенный" гражданин были доставлены в отдел полиции для дачи объяснений.

По предварительной информации, конфликт произошел из-за имущественных отношений. По факту произошедшего проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее Piter.TV опубликовал видео "разборки" на Туристской.

Фото: pixabay.com