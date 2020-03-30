Видео: неизвестные угнали авто с Туристской улицы

Предполагается, что в угнанной машине был человек.

Злоумышленники разбили окна иномарки на Туристской улице и угнали авто. Как стало известно Piter.TV, сообщение об угоне поступило в полицию.

"Тойота" с пассажиром в салоне находилась у дома №4. Как видно на кадрах, неизвестные разбили окна и затем скрылись на этой машине. Также предполагается, что из иномарки они вытащили человека и затащили его в свое транспортное средство. После этого злоумышленники направились в сторону улицы Савушкина, их разыскивают.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на станции "Беговая" завершили отделочные работы.

Видео: Piter.TV