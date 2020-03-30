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Видео: неизвестные угнали авто с Туристской улицы

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Предполагается, что в угнанной машине был человек.

Злоумышленники разбили окна иномарки на Туристской улице и угнали авто. Как стало известно Piter.TV, сообщение об угоне поступило в полицию.

"Тойота" с пассажиром в салоне находилась у дома №4. Как видно на кадрах, неизвестные разбили окна и затем скрылись на этой машине. Также предполагается, что из иномарки они вытащили человека и затащили его в свое транспортное средство. После этого злоумышленники направились в сторону улицы Савушкина, их разыскивают.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на станции "Беговая" завершили отделочные работы

Видео: Piter.TV 

Теги: иномарка, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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