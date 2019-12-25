Теперь метростроители приступили к демонтажу плитки.

В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что на станции "Беговая" завершили отделочные работы. Об этом сообщает пресс-служба компании "Метрострой".

Известно, что работы завершены в пешеходном переходе вестибюля №2. Отмечается, что теперь метростроители приступили к демонтажу плитки. Планируется, что рабочие заменяют плитку на СМЛ-панели, которые крепятся на подсистему.

В метрополитене просят петербуржцев планировать свой маршрут заранее в связи с данными изменениями.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские власти потребовали дезинфицировать перила и кнопки лифтов в жилых домах.

Фото:Piter.TV