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На станции "Беговая" завершили отделочные работы
Сегодня, 15:06
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IRINA_CHALKINA

На станции "Беговая" завершили отделочные работы

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Теперь метростроители приступили к демонтажу плитки.

В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что на станции "Беговая" завершили отделочные работы. Об этом сообщает пресс-служба компании "Метрострой".

Известно, что работы завершены в пешеходном переходе вестибюля №2. Отмечается, что теперь метростроители приступили к демонтажу плитки. Планируется, что рабочие заменяют плитку на СМЛ-панели, которые крепятся на подсистему. 

В метрополитене просят петербуржцев планировать свой маршрут заранее в связи с данными изменениями.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские власти потребовали дезинфицировать перила и кнопки лифтов в жилых домах.

Фото:Piter.TV

Теги: беговая, метро спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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