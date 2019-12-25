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Петербургские власти потребовали дезинфицировать перила и кнопки лифтов в жилых домах
Сегодня, 14:33
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himif

Петербургские власти потребовали дезинфицировать перила и кнопки лифтов в жилых домах

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Контролировать чистоту в домах будут главы районов.

Работникам управляющих компаний, ЖСК и ТСЖ поручено тщательнее дезинфицировать перила, кнопки лифта и дверные ручки в жилых домах Петербурга. Такое решение принял вице-губернатор Николай Бондаренко после совещания по соблюдению противокоронавирусных мер.

Главы районов должны не только следить за обработкой общедомовых территорий дезинфицирующими средствами, но и позаботиться о своевременно вывозе мусора и чистоте на контейнерных площадках, а также вести работу с обращениями граждан. Контролировать санитарное содержание внутриквартальные территорий и общих площадок в жилых домах будут также Жилкомитет и Государственная жилищная инспекция.

Кроме того, с 30 марта в городе ограничили проведение ремонтов в квартирах петербуржцев на период особого эпидемрежима в городе.

Специалисты рассказали, как дезинфицировать гаджеты.

Фото: pixabay

Теги: дезинфекция, жилые дома
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 3 )

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individuaka
Сегодня 14:51

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0
Минус
individuaka
Сегодня 14:53

Мощнейший Женский Возбудитель!  
Соседка ДАЛА.. благодаря:  https://segodnia.space/
Добавь в напиток всего 1 капля и ей снесло башню
И она сама Трах*** тебя Здесь:  https://segodnia.space/

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