Петербургские власти потребовали дезинфицировать перила и кнопки лифтов в жилых домах

Контролировать чистоту в домах будут главы районов.

Работникам управляющих компаний, ЖСК и ТСЖ поручено тщательнее дезинфицировать перила, кнопки лифта и дверные ручки в жилых домах Петербурга. Такое решение принял вице-губернатор Николай Бондаренко после совещания по соблюдению противокоронавирусных мер.

Главы районов должны не только следить за обработкой общедомовых территорий дезинфицирующими средствами, но и позаботиться о своевременно вывозе мусора и чистоте на контейнерных площадках, а также вести работу с обращениями граждан. Контролировать санитарное содержание внутриквартальные территорий и общих площадок в жилых домах будут также Жилкомитет и Государственная жилищная инспекция.

Кроме того, с 30 марта в городе ограничили проведение ремонтов в квартирах петербуржцев на период особого эпидемрежима в городе.

Специалисты рассказали, как дезинфицировать гаджеты.

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