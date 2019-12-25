В 2022 в метро Петербурга появятся инновационные вагоны с USB-розетками и разным освещением

Обучение машинистов начнется в 2021 году.

В 2022 году по "красной" ветке петербургского метрополитена запустят инновационные вагоны "Смарт". Об этом на своей странице в "ВКонтакте" рассказал вице-губернатор Максим Соколов.

В салонах появятся USB-розетки, модули Wi-Fi и экраны трех типов: интерактивная карта метро, наддверные табло с бегущей строкой, экраны для трансляции развлекательных и информационных программ. "Умное" окно транслирует видео на прозрачное стекло. Утром освещение в вагоне будет холодным, а вечером – теплым. Модель изготовили конструкторы "Трансмашхолдинга".

Для маломобильных пассажиров и родителей с колясками предусмотрены специальные места. Двери в вагоне станут шире: либо 140 см, либо 160 см. Благодаря этому пассажиры смогут быстрее выходить и заходить в состав.

Кабина машиниста оборудована современными средствами управления поездом, системой микроклимата и эргономичным пультом управления. Кроме того, новый поезд может быть переведен в беспилотный режим. Машинистов начнут обучать в этом году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский метрополитен потратит почти 10 млрд рублей на 96 новых вагонов.

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов