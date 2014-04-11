Инициативы об исключении РФ из СПЧ вызывают обеспокоенность

Стефан Дюжаррик оценил предложения ряда сенаторов из США.

Инициативы об исключении России из Совета ООН по правам человека (СПЧ) вызывают определенную обеспокоенность из-за возможности создания опасного прецедента. Такой информацией с иностранными журналистами поделился официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Он ответил на соответствующий вопрос, который ему задали во время брифинга.

Это вопрос к странам-членам. Они устанавливают правила и образуют организацию. Но я бы сказал, как говорил уже в контексте Всемирной туристской организации, что есть определенный уровень обеспокоенности. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что ряд американских сенаторов призвали Белый дом выступить с инициативой об исключении российской стороной из Совета ООН по правам человека.

Кислица: договор будет подписан только после отвода войск РФ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций