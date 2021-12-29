Инфляция в Петербурге в январе этого года составила 1%

Месяцем ранее инфляция в Северной столице была 1,31%.

В январе этого года инфляция в Петербурге составила 1%. Об этом 8 января сообщает Delovoe.tv со ссылкой на Петростат.

По данным статистического ведомства, в городе индекс потребительских цен в январе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,0%.

Месяцем ранее инфляция в Северной столице была 1,31%. В прошлом году, по данным Росстата, инфляция в Петербурге составила 8,7%.

Добавим, что сегодня, 8 февраля, Минэкономразвития пересмотрело с 4% до 5,9% свой прогноз по инфляции для текущего, 2022 года. В прошлом году показатель равнялся составил 8,39%. При том, что целевой уровень Центробанка РФ составляет 4%.

Ранее мы писали, что в России годовая инфляция ускорилась до 8,64% с 15 по 21 января.

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