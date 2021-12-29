В России годовая инфляция ускорилась до 8,64% с 15 по 21 января

Недельная инфляция составила 0,22%.

В обзоре "О текущей ценовой ситуации", который подготовило Минэкономразвития говорится, что с 15 по 21 января 2022 года инфялция в России составила 8,64% в годовом выражении. Для сравнения, на 14 января она составила 8,62%.

Получается, что с 15 по 21 января инфляция составила 0,22% при среднесуточном приросте цен на 0,32%.

На продовольственные товары темпы роста цен увеличились до 0,21% (0,12% неделей ранее) за счет удорожания продуктов питания, за исключением овощей и фруктов (0,12% после околонулевого роста на 0,02%), - говорится в обзоре.

С 15 по 21 января непродовольственная инфляция составила 0,18%. Неделей ранее этот показатель равнялся 0,15%. На 0,16% выросли цены в секторе туристических и регулируемых услуг.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что пик инфляции в России был пройден.

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