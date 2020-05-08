Инфекционист допустил скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ

Медик сослался на статистику по пациентам, находящихся на стационарном лечении.

Инфекционист допустил скрытый пик эпидемии коронавируса в России. Об этом журналисты "РБК" рассказал специалист Валерий Безносенко. Медик уверен, что РФ может пойти по сценарию, согласно которому население может не заметить взрывного пика количества зараженных.

За последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых, что подтверждается тем, что количество госпитализированных не растет прокомментировал врач

Валерий Безносенко заметил, что если проанализировать статистику основных больниц, то в них количество пациентов, находящихся на стационарном лечении меньше, чем было зарегистрировано две или три недели назад. По мнению инфекциониста, число новых выявленных больных увеличивается за счет бессимптомных носителей, а также пациентов с легкой формой инфекции.

Минздрав: часть ограничительных мер в РФ сохранится до появления вакцины от коронавируса.

Видео: kremlin.ru