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Сегодня, 11:07
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matveyvn
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Инфекционист рассказал, что делать, если нет медицинской маски

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Нужно сделать маску самому.

Инфекционист рассказал, что делать, если нет медицинской маски.

Иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов сделал это в интервью радио Sputnik. Он отметил, что маска должны быть четырёхслойной.

Самому её можно сделать из марли или бинта, её можно использовать не более двух часов. Такие обычно используют на войне, если закончились одноразовые маски.

По словам доктора, если рядом находятся чихающие или кашляющие, в отсутствии маски можно закрыться шарфом. Также Викулов добавил, что маски нужны уже заболевшим или тем, кто за ними ухаживает.

Ранее главный санитарный врач Петербурга рассказала, кому нужны медицинские маски.

Теги: защита от коронавируса, коронавирус, маски, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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Аноним
Сегодня 11:26

НЕ " маски нужны уже заболевшим или тем, кто за ними ухаживает", а "маски нужны уже заболевшим И!!! тем, кто за ними ухаживает"!

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