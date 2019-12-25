По словам специалиста, маски нужны в первую очередь сотрудникам медицинских учреждений.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Главный санитарный врач Петербурга рассказала, кому нужны медицинские маски. Об этом сообщает Оперативный штаб Смольного.

По словам специалиста, маски нужны в первую очередь сотрудникам медицинских учреждений. Отмечается, что здоровым людям медицинские маски практически не нужны. А вот тем, кто уже заболел они понадобятся, чтобы не заражать окружающих.

По состоянию на 19 марта в России заболело коронавирусом 147 человек.

Ранее мы сообщали о том, чем можно заменить антисептик для рук.

Фото:pixabay