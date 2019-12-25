При разговоре человек выдыхает большее количество вируса в окружающую среду.

Инфекционист порекомендовал россиянам молчать из-за коронавируса. Об этом журналистам в эфире радио Sputnik заявил Евгений Тимаков. Эксперт объяснил, что зараженные COVID-19 частицы при дыхании распространяют инфекцию в окружающее пространство. Однако при разговоре их попадает в воздух гораздо большее количество. Это связано с тем, что при общении человек выдыхает воздух сильнее.

Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка. Говорить желательно в маске Евгений Тимаков, инфекционист

Эксперт рекомендовал не устраивать споры с нарушителями масочного режима. Это приведет к тому, что нарушители выделят из-за словесной перепалки больше вируса, чем если бы стояли в толпе без маски.

Заболевший COVID-19 остается заразным 10-20 дней после появления симптомов.

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