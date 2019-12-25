Инфекционист назвал сходства распространения коронавируса и испанки

Эпидемиологический возбудитель новой коронавирусной инфекции гораздо выше, чем у гриппа.

Инфекционист Владимир Чуланов в беседе с агентством "РИА Новости" назвал сходства распространения коронавируса и испанки.

По его словам, эти две болезни являются респираторными инфекциями, поэтому распространяются схожим образом. Это даёт им некие общие свойства. Чуланов подчеркнул, что эпидемиологический возбудитель новой коронавирусной инфекции гораздо выше, чем у гриппа. Об этом говорит индекс распространения – у COVID-19 он равен 4-5, если не введены ограничительные меры.

Чуланов подчёркивает, что именно по этим причинам коронавирус смог так стремительно распространиться по планете и перейти в формат пандемии.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 17 717 новых случаев заражения коронавирусом.

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