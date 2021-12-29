Инфекционист Полинг: симптомами заражения "омикроном" являются кашель и усталость

Среди прочих симптомов - заложенность носа и насморк.

Характерными симптомами заражения штаммом "омикрон" являются кашель, усталость, заложенность носа и насморк. Об этом в эфире телевизионного канала NBC News заявила инфекционист Atrium Health Wake Forest Baptist (Северная Каролина) Кэтрин Полинг.

По словам специалиста, в отличие от варианта коронавируса "дельта", зараженные им не теряют обоняние или вкус. Исследования пациентов показали, что боль в горле при "омикроне" остается наиболее часто встречающимся симптомом.

Полинг подчеркнула, указанные признаки встречаются не у всех групп населения, но они могут помочь при самопроверке на ковид.

В ноябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Ранее кабинет министров России утвердил план по борьбе с "омикроном"

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