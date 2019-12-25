Врач назвала первые признаки туберкулеза

Медик раскрыла симптомы, после которых надо показаться специалисту.

Длительный сухой кашель является первым и основным признаком возможного заболевания человека туберкулезом, при этом на первой стадии болезнь может никак себя не проявлять. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделилась главный фтизиатр Новосибирской области Анна Пятибратова.

Туберкулез только в развернутых стадиях дает какую-то яркую симптоматику… До этого он практически протекает бессимптомно. Что должно насторожить прежде всего и заставить человека пойти к врачу? Сухой или малопродуктивный кашель в течение двух-трех недель, особенно не связанный с ОРВИ. И даже если недавно было ОРВИ, а кашель продолжается длительно, то это абсолютный повод для обращения к врачу. Анна Пятибратова, врач

Медики объяснила, что все другие признаки являются для туберкулеза неспецифичными. Речь идет о том, что они могут присутствовать у одного человека, но никак не проявляться у другого пациента. В частности, речь идет о слабости, быстрой утомляемости, потере веса, а также длительного небольшого повышения температуры ближе к вечернему времени. Кроме этого возможна потливость. Эти признаки говорят о необходимости посетить врача для дополнительной диагностики проблемы. На текущий момент основным методом раннего выявления туберкулезной инфекции у несовершеннолетних граждан является систематическая иммунодиагностика. Детям в возрасте до семи лет включительно сециалисты делают пробу Манту, с восьми – "Диаскинтест", а с 15 лет подростки проходят "Диаскинтест" и флюорографию. Взрослому россиянину для профилактики туберкулеза ежегодно следует проходить через флюорографическое обследование.

Пациентов с подозрением на инфаркт начали выписывать из Александровской.

Фото: Piter.tv