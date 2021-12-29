Кабмин России утвердил план по борьбе с "омикроном"

ФФОМС будут направлять в Минздравы данные о медпомощи больным по регионам.

Российское правительство утвердило план по борьбе с "омикроном". Об этом рассказали представители пресс-службы кабинета министров. Принят документ с дополнительными мерами для борьбы с распространением коронавирусной инфекции по стране. Реализация программы обсуждалась на Координационном совете президиума от 18 января. За мероприятиями должны следить и лично контролировать главы субъектов РФ.

Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19. пресс-служба кабмина РФ

Отдельный блок правительственных поручений связан с предоставлением медицинской помощи пациентам, зараженным ковидом. В частности, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и его территориальные подразделения обязуются до 24 января передать итоги проведенной экспертизы качества оказываемой помощи. Информация поступит в региональные Минздравы. Соответствующий отчет будет направляться специалистам еженедельно.

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Фото: Правительство России

