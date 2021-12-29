  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кабмин России утвердил план по борьбе с "омикроном"
Сегодня, 11:59
101
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Кабмин России утвердил план по борьбе с "омикроном"

0 0

ФФОМС будут направлять в Минздравы данные о медпомощи больным по регионам.

Российское правительство утвердило план по борьбе с "омикроном". Об этом рассказали представители пресс-службы кабинета министров. Принят документ с дополнительными мерами для борьбы с распространением коронавирусной инфекции по стране. Реализация программы обсуждалась на Координационном совете президиума от 18 января. За мероприятиями должны следить и лично контролировать главы субъектов РФ.

Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19.

пресс-служба кабмина РФ

Отдельный блок правительственных поручений связан с предоставлением медицинской помощи пациентам, зараженным ковидом. В частности, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и его территориальные подразделения обязуются до 24 января передать итоги проведенной экспертизы качества оказываемой помощи. Информация поступит в региональные Минздравы. Соответствующий отчет будет направляться специалистам еженедельно.

Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус.

Фото: Правительство России
 

Теги: кабмин, омикрон-штамм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии