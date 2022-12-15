Индия призвала к реформированию СБ ООН в соответствии с требованиями времени

Субраманьям Джайшанкар рассказал о "бесцельных дебатах" на протяжении 30 лет.

Индия призвала к реформированию Совета безопасности ООН в соответствии с требованиями времени. Соответствующее заявление на заседании с коллегами сделал местный министр по иностранным делам Субраманьям Джайшанкар. Чиновник выступил на мероприятии, посвященному теме "Новая ориентация реформированной многосторонности". Он пояснил, что реформы подразумевают более справедливое представление в структуре развивающихся государств. Также в Индии надеются сделать Совбез более подотчетным, объективным и прозрачным.

Страны-члены, расположенные в Латинской Америке, Африке, Азии, и малые островные развивающиеся государства должны иметь надежное и постоянное представительство в СБ. Решения об их будущем больше не могут приниматься без их участия. Субраманьям Джайшанкар, глава МИД Индии

Индия напомнила, что вопрос о расширении стран-членов находится на поветке в Генеральной Ассамблее Всемирной организации свыше 30 лет. До этого момента, по словам Субраманьяма Джайшанкара, велись только бесцельные дебаты, за время которых мир успел измениться.

Белый дом призвал Индию и Китай решать спорные вопросы о границе путем переговоров.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

