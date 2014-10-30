В стране за день погибли 3 780 пациентов с коронавирусом.

Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. Об этом сообщили журналисты местного издания Times of India со ссылкой на данные Минздрава страны. За последние сутки зарегистрирован летальный исход у 3780 зараженных коронавирусом. Общее количество жертв пандемии по государству достигло показателя в 226 188 человек.

Напомним, что на протяжении трех дней по стране снижался показатель прироста новых пациентов с COVID-19. За сутки в стране медики установили диагноз, связанный с коронавирусом, у 382,3 тысячи человек. Эта отметка на 25 тысяч больше, чем днем ранее.

Власти Индии анонсировали начало массовой вакцинации населения российским препаратом "Спутник V". Сотрудник местной компании Dr. Reddy"s Laboratories в Хайдарабаде получила первую партию российского препарата. Женщина заявила, что сейчас больницы ждут вторую поставку из РФ.

В Индии в результате пожара в больнице погибли 18 человек.

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