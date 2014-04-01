Индия на четверть нарастила импорт российского угля за первые три недели марта 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Отмечается, что портовые отгрузки за этот период составили 1,7 млн тонн. Этот показатель превысил результат марта 2025 года почти на 50%. По данным ЦЦИ, перевозки угля по железной дороге за 19 дней марта в адрес портов Азово-Черноморского бассейна увеличились в среднем на 7% ежесуточно месяц к месяцу

Причиной роста отгрузок называют несколько факторов. В их число входит непогода в Австралии, которая является одним из крупнейших поставщиков угля в Индию. Также эксперты отмечают неопределенность с индонезийским экспортом и праздничные дни в Китае.

Фото: pxhere.com