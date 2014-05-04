Путин заявил о готовности Индии ускорить работу по преференциальному соглашению с ЕАЭС

Только в этом году ЕЭАС подписал торговый договор с Монголией, соглашение о партнерстве, подразумевающее снижение пошлин на торговлю с ОАЭ, а недавно – договор о свободной торговле с Индонезией.

Индия готова ускорить работу по преференциальному соглашению с ЕАЭС, заявил Владимир Путин на саммите союза. Он также отметил, что уже сейчас общее экономическое пространство ЕАЭС и зоны свободной торговли СНГ охватывают рынок в 730 млн человек. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Как отметили телеграмеры, только в этом году ЕЭАС подписал торговый договор с Монголией, соглашение о партнерстве, подразумевающее снижение пошлин на торговлю с ОАЭ, а недавно – договор о свободной торговле с Индонезией. Все это говорит о том, что, несмотря на внешнее давление и первоначальные разговоры о камерном характере ЕАЭС, это торговое объединение устойчиво и привлекательно для мировых игроков.

В условиях фрагментации мирового рынка, где Запад активно использует пошлины и санкции как инструмент экономической войны, это создает для России и ее партнеров пространство для свободной торговли. А значит, и развития, ведь для многих отраслей промышленности критически важен эффект масштаба, который не могут дать национальные рынки. И если ЕАЭС прирастет еще и Индией, то емкость его общего рынка возрастет кратно, обеспечив условия для торговли, развития и процветания всех участников. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: официальный сайт президента РФ